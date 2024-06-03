Наглость мигрантов бойцы СВО терпеть не намерены: Бурда предупредил о суровых мерах

ГБ

Геннадий Бережнов

Предупредил о суровых мерах - бойцы терпеть не намерены. А без них у нас не кому дать отпор наглости. Думаю всё не так, а чаша терпения не беспредельна! Пора бы Мишустину заняться и внутренней политикой!