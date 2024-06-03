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Наглость мигрантов бойцы СВО терпеть не намерены: Бурда предупредил о суровых мерах

Наглость мигрантов бойцы СВО терпеть не намерены: Бурда предупредил о суровых мерах

Победа русской армии на СВО неминуема, однако стоит подумать, что будет после неё – когда герои вернуться фронта.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
НЕТ МИГРАНТОВ-НЕТ ПРОБЛЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15 час.
ГБ
Геннадий Бережнов
Предупредил о суровых мерах - бойцы терпеть не намерены. А без них у нас не кому дать отпор наглости. Думаю всё не так, а чаша терпения не беспредельна! Пора бы Мишустину заняться и внутренней политикой!
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15 час.
ЮК
Юрий Кушнарев
отвечать в первую очередь должны те,кто наводнил Россию т.н. мигрантами,а на деле преступниками и ваххабитами. Что сейчас чувствуют ребята,воевавшие против этой заразы в Чечне,когда руководство страны безропотно заполонило страну совершенно чуждыми людьми?
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5 час.

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