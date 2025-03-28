Терапевт предупредила об опасных последствиях нехватки воды в организме

Организм человека не может существовать без воды, которая участвует в жизненно важных процессах. Ее недостаток может привести к серьезным проблемам со здоровьем, рассказала «Известиям» 28 марта врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиники» Елена Устинова.