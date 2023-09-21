Вспыло предсказание Жириновского об уходе Путина с поста президента

А

Александр

Ужас в том, что всё зависит от новой метлы. Пришел шкура Горбачев - и нет СССР. Пришел пьяница - и чуть остатки России не распродал. А сейчас опять один пыхтит. А в особняках нувориши ножи точат. И у Сталина в партии не было всеобщей поддержки. Только отошел, крысы по норам таскать начали. Может, Новгородское вече взять за образец? Или ИИ передать полномочия по ключевым вопросам развития и безопасности государства?