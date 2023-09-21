Вспыло предсказание Жириновского об уходе Путина с поста президента AlexCoderВспыло предсказание Жириновского об уходе Путина с поста президента AlexCoder В ближайшие годы лидер будет править страной В следующем году в России пройдут президентские выборы, однако до сих пор неизвестно, будет ли в них принимать участие Владимир Путин.
Вспыло предсказание Жириновского об уходе Путина с поста президента
Комментарии
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А
Александр
Ужас в том, что всё зависит от новой метлы. Пришел шкура Горбачев - и нет СССР. Пришел пьяница - и чуть остатки России не распродал. А сейчас опять один пыхтит. А в особняках нувориши ножи точат. И у Сталина в партии не было всеобщей поддержки. Только отошел, крысы по норам таскать начали. Может, Новгородское вече взять за образец? Или ИИ передать полномочия по ключевым вопросам развития и безопасности государства?
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21 час.
Людмила Абрамова
хватит смуту наводить такими статейками
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18 час.
Вик Норд
Просто провокаторы,да и не смута это,так...,попытка тень на плетень навести.Просто не заходите на подобные ресурсы,помечая их в памяти.
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18 час.
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