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Пронедра

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Потенциальные планеты для переселения человечества назвали ученые

Потенциальные планеты для переселения человечества назвали ученые

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