Потенциальные планеты для переселения человечества назвали ученые Ирина ВальковаКлиматические изменения, вызванные глобальным потеплением, несут угрозу для жизни на Земле.
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