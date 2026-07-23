Полицейские провели проверку по факту появления в центре Луганска львёнка, ставшего героем соцсетей

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники МВД по Луганской Народной Республике выявили публикацию, подкреплённую видеозаписью – на видео был запечатлён львёнок на поводке, сидящий возле популярного заведения общепита в центре столицы республики.
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