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Шестеркин стал 3-й звездой дня в НХЛ

Игорь Шестеркин стал 3-й звездой дня в НХЛ. Лига подвела итоги очередного игрового дня.  Первая звезда – форвард «Айлендерс» Брок Нелсон с дублем в ворота «Нью-Джерси» (6:4).

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