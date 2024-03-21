Расписание поездов Савеловского направления временно изменится

Расписание некоторых электричек Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) и первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) изменится в до 22 апреля из-за строительства железнодорожного путепровода между станциями «Тестовская» и «Беговая».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии