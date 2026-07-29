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Дмитрий Медведев назвал единственный способ сохранить Россию

Дмитрий Медведев назвал единственный способ сохранить Россию

Единственный способ сохранить Россию — победа в специальной военной операции. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

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