Дмитрий Медведев назвал единственный способ сохранить Россию

Единственный способ сохранить Россию — победа в специальной военной операции. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
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