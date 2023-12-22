Украину обвинили в закупе российских истребителей у третьих стран

Киев мог попытаться купить советские или российские истребители у третьих стран. Однако у них ничего не получилось, потому что, согласно закону, разрешение на реэкспорт должно быть согласовано с российской стороной.
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