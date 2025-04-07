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Не обошлось без пострадавших: озвучены подробности жесткого ДТП на объездной во Владивостоке

Не обошлось без пострадавших: озвучены подробности жесткого ДТП на объездной во Владивостоке

В Госавтоинспекции Владивостока озвучили подробности жесткого ДТП на трассе «Седанка-Патрокл». В результате аварии одного человека госпитализировали на скорой, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

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