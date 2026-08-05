На Камчатке туристы залезли на голову идола

Группа молодых людей, приехавших в качестве туристов на Вилючинский перевал в Камчатском крае, решила забраться на одного из трёх установленных там идолов-гамулов, чтобы сделать фотографию, сообщили местные СМИ.
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