АС: Россия создала смертельные ловушки для техники из Запада

Русские беспилотники позволили создать смертельные ловушки для больших групп западной техники.Старший редактор американского журнала American Conservative Сумантра Майтра сообщил о том, что наши дроны дают возможность солдатам обездвижить немецкие танки Leopard.
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