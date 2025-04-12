Volkswagen готовит три абсолютно новых автомобиля: известны подробности

Volkswagen анонсировал дебют новых автомобилей на Шанхайском автосалоне, где будет представлен электрический седан CMP A-класса, а также внедорожники B-класса с увеличенным запасом хода и полностью электрический вариант.
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