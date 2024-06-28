Для перевозчиков, которые будут летать из Омска в районы области, вводят субсидии. Им будут компенсировать недополученные (из-за доступной стоимости билетов) доходы за перевозки на местных авиалиниях.
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Для перевозчиков, которые будут летать из Омска в районы области, вводят субсидии. Им будут компенсировать недополученные (из-за доступной стоимости билетов) доходы за перевозки на местных авиалиниях.