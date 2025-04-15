7 прорывов в сторону Константиновки: Сырский лютует — русские уже на окраине города. Кто проморгал? Кто бежал?

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 421 подписчик

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Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Это настоящие герои, почти все они пошли с оружием в руках защищать свою веру, свой язык, своих детей, жен и родителе...Эти люди не сдали...
  • Elena Dmitrieva
    Эти люди, в отличие от вас, не надеялись на других. Они сами встали на защиту своих убеждений. А вам бы от украинства...Эти люди не сдали...
  • Леонид Руси
    Бандерлоги как псы цепные...Эти люди не сдали...

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