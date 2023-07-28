Смоленск 2.0

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Власти Смоленска опровергли информацию об аресте счетов «Автоколонны-1308»

Власти Смоленска опровергли информацию об аресте счетов «Автоколонны-1308»

Смолянам рассказали о якобы гигантских долгах городского транспортного предприятия по зарплатам, банку и налоговой службе Местные власти опровергли сообщения в Сети о якобы арестованных счета автобусного предприятия «Автоколонна-1308» Смоленска.

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