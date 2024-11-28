Бородина рассказала про общение с Собчак после конфликта: «Мы как сестры»

Телеведущая прокомментировала слухи про вражду с бывшей коллегой. Ксения Бородина и Ксения Собчак пресс-службаКсения Бородина и Ксения Собчак на заре своей карьеры несколько лет вместе работали в реалити-шоу «Дом-2».