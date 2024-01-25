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Спички - не игрушка

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Мерседес-Бенц распродаёт свои салоны в ФРГ

Мерседес-Бенц распродаёт свои салоны в ФРГ

Закроются более 60 дилерских центров марки, буде они в сельской местности или в мегаполисах ФРГ.Немецкий производитель автомобилей «Мерседес-Бенц» планирует распродать свои автосалоны в ФРГ в связи с реализацией компанией новой маркетинговой стратегии, сообщило издание «Меркур».

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