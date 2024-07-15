Медведев предрек Трампу победу на выборах президента США, "если не убьют"

По его мнению, покушение стало для Трампа судьбоносным Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал покушение на экс-президента США Дональда Трампа, указав, что инцидент стал переломным в политической карьере кандидата в лидеры Штатов.
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