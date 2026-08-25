Российские артиллеристы держат под огневым контролем вражеские пути подхода к Доброполью. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» Вооруженных сил России последовательно блокируют подходы ВСУ к Доброполью Донецкой Народной Республики.
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