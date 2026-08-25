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Расчеты «Градов» накрыли плотным огнем подходы ВСУ к Доброполью

Расчеты «Градов» накрыли плотным огнем подходы ВСУ к Доброполью

Российские артиллеристы держат под огневым контролем вражеские пути подхода к Доброполью. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» Вооруженных сил России последовательно блокируют подходы ВСУ к Доброполью Донецкой Народной Республики.

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