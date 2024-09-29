Минск описал поведение Запада на фоне мировых конфликтов фразой «как в рот воды набрал»

Глава МИД Белоруссии обвинил Запад в отмалчивании на фоне мировых конфликтов Большинство представителей Запада на фоне обеспокоенности ряда государств острыми мировыми процессами, в том числе положением дел на Ближнем Востоке, предпочитают отмалчиваться.