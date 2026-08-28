Мэр Москвы рассказал, какой будет новая школа в ЦАО

Еще одна школа будущего на 1 тысячу 100 мест появится в Басманном районе. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.
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