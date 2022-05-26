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Первые достоверные данные о PlayStation 5 Pro и новых Xbox? TCL показала на презентации информацию о грядущих консолях

Первые достоверные данные о PlayStation 5 Pro и новых Xbox? TCL показала на презентации информацию о грядущих консолях

Похоже, у нас есть первые достоверные данные об обновлённых консолях Sony и Xbox.   Компания TCL, то ли не подумав, то ли по каким-то иным причинам, решила упомянуть приставки в своей свежей презентации.

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