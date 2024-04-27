Не до них. Эксперт связал агрессию детей с залипанием родителей в телефонах

Гаджеты захватывают мир. Многих волнует то, что дети все чаще и больше сидят в своих телефонах. Однако, как отмечают специалисты, тот факт, что взрослые тоже не выпускают из рук заветный гаджет, очень плохо влияет на их детей.
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