Митрополит Антоний не исключил вхождения РПЦ в Христианскую конференцию Азии

Русская православная церковь (РПЦ) в будущем может войти в Христианскую конференцию Азии. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк), передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии