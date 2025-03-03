Самые красивые пары церемонии «Оскар-2025»

Юра Борисов с супругой, Майли Сайрус с юным бойфрендом, Эдриан Броуди с бывшей женой Харви Вайнштейна и другие Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер фото: Getty ImagesСамая обсуждаемая и обросшая сдухами пара — 29-летний Тимоти Шаламе и 27-летняя американская блогер и бизнесвумен Кайли Дженнер.