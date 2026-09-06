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Царьград

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Мэр Энергодара сообщил об ударе ВСУ по рынку: шесть пострадавших

Мэр Энергодара сообщил об ударе ВСУ по рынку: шесть пострадавших

Мэр Энергодара Максим Пухов сообщил о повторном ударе ВСУ по местному рынку. В результате атаки пострадали шесть человек, включая мужчину 1979 года рождения в критическом состоянии.

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