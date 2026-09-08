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«Владивосток и ВЭФ – это уже неразрывные звенья одной цепи»: Андрей Брик – о развитии города, инвестициях и новых проектах

«Владивосток и ВЭФ – это уже неразрывные звенья одной цепи»: Андрей Брик – о развитии города, инвестициях и новых проектах

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик рассказал о том, как Восточный экономический форум влияет на развитие города, привлечение инвестиций и реализацию мастер-плана.

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