Мировое обозрение

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Осложнение внутриполитической обстановки толкает Зеленского "к очередному кровопусканию и провокациям в Донбассе»

Осложнение внутриполитической обстановки толкает Зеленского "к очередному кровопусканию и провокациям в Донбассе»

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил первое применение турецкого разведывательно-беспилотного комплекса «Байрактар ТБ2» (Bayraktar TB2) в зоне проведения Операции объединенных сил.

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