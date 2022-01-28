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В Кузбассе зафиксирован взрывной рост заболеваемости COVID-19

В Кузбассе зафиксирован взрывной рост заболеваемости COVID-19

Эпидемиологическая обстановка в регионе в последние дни стремительно ухудшается. Еще накануне СМИ сообщали о 435 заболевших, однако за последние сутки зафиксирован просто взрывной рост заболеваемости – коронавирус выявили у 503 жителей региона.

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