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Царьград

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Михаил Мишустин поздравил Ларису Голубкину с 85-летием и пожелал здоровья

Михаил Мишустин поздравил Ларису Голубкину с 85-летием и пожелал здоровья

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил Ларису Голубкину с 85-летием через официальную телеграмму. Он отметил её уникальный вклад в комедию и мелодраму и пожелал ей здоровья и весеннего настроения.

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