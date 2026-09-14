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Чечня возглавила рейтинг самых некурящих регионов

Чечня возглавила рейтинг самых некурящих регионов

В топ также вошли Северная Осетия — Алания, ЯНАО и Мордовия По данным Минздрава РФ, которые приводит РИА Новости, Чеченская Республика лидирует в России по минимальному уровню курения.

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