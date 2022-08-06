Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Бибисара Асаубаева стала лучшей шахматисткой Азии

18-летняя казахстанка Бибисара Асаубаева получила награду лучшей шахматистки Азии 2021 года. «Вчера прошла церемония вручения наград ФИДЕ — 15-ый чемпион мира Вишванатан Ананд вручил мне награду «Лучшая шахматистка Азии 2021 среди женщин».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх