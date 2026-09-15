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«Разъединенное королевство»: Великобритании всё труднее сохранять единство

«Разъединенное королевство»: Великобритании всё труднее сохранять единство

В Кардиффе произошло историческое событие, которое привлекло внимание всего мира: в ходе саммита руководители кельтских регионов Великобритании Джон Суинни, Рин ап Иорверт и Мишель О’Нил подписали меморандум о сотрудничестве, потребовав от Лондона признать право Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии на самоопределение.

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