«Разъединенное королевство»: Великобритании всё труднее сохранять единство

В Кардиффе произошло историческое событие, которое привлекло внимание всего мира: в ходе саммита руководители кельтских регионов Великобритании Джон Суинни, Рин ап Иорверт и Мишель О’Нил подписали меморандум о сотрудничестве, потребовав от Лондона признать право Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии на самоопределение.