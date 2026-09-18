Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Русские в России под запретом": Слова Овечкина исказили свои же. Не хотят обидеть "уважаемых людей"?

"Русские в России под запретом": Слова Овечкина исказили свои же. Не хотят обидеть "уважаемых людей"?

Коллаж Новороссии Автор: Александр ТагировЛегендарный хоккеист Александр Овечкин на весь мир открыто заявил: "Я – русский" – и признался в любви к России.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Наталия
Наталияизменено

Ельцина уже давно нет, но его дело не умирает.Неолибералы, люди ненавидящие все РУССКОЕ, культуру, менталитет, веру...,  процветают и проводят свою повестку, вытравливая из сознания людей само понятие РУССКИЙ. Если так будет продолжаться, то через поколение наши потомки станут людьми без рода и племени. Это долгосрочный проект. Все началось с исчезновения в паспорте графы "национальность", что было очень выгодно тем, кто затем, все-таки, в  большом  количестве, отбыл на Землю обетованную, вдруг забыв, что они уже не евреи, а "россияне".