"Русские в России под запретом": Слова Овечкина исказили свои же. Не хотят обидеть "уважаемых людей"?

Коллаж Новороссии Автор: Александр ТагировЛегендарный хоккеист Александр Овечкин на весь мир открыто заявил: "Я – русский" – и признался в любви к России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Любишь смотреть ...
- «Любишь смотреть ...
- Почему туркмены н...
Всё таки автор так и не смог написать отчего и почему идёт такое обезличивание русских....Кто этим рулит и для чего...
Как писал ВИ Ленин, чтобы нам объединиться, сначала надо решительно размежеваться!
Ельцина уже давно нет, но его дело не умирает.Неолибералы, люди ненавидящие все РУССКОЕ, культуру, менталитет, веру..., процветают и проводят свою повестку, вытравливая из сознания людей само понятие РУССКИЙ. Если так будет продолжаться, то через поколение наши потомки станут людьми без рода и племени. Это долгосрочный проект. Все началось с исчезновения в паспорте графы "национальность", что было очень выгодно тем, кто затем, все-таки, в большом количестве, отбыл на Землю обетованную, вдруг забыв, что они уже не евреи, а "россияне".
У нас в стране можно казачков засланных... Когда чистить будем, как всегда когда петух жареный в задницу клюнет?
а вот с 3 раз попробуйте догадаться кто всё это делает, тому дам конфетку)))