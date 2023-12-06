Многопрофильная (профили: естественнонаучный, гуманитарный, лингвистический, физико-математический, кадетский) гимназия №1619 им.
Учитель элитной московской гимназии нарисовал на доске свастику и пожелал смерти русским
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Белугина
Учитель - это пример детям, это их наставник, это знаток законов страны. В данном случае человек не достоин ни того, ни другого звания. Единственное оправдание администрации гимназии, если он болен. Бывают такие больные, но имеющие знания люди. Иногда происходит как бы щелчок в мозгу и человек начинает нести околесицу. Если он пил, он мог прийти к этому незаметно для себя и родных. Алкогольный синдром. Ахмедова, может быть, из тех руководителей, которые в данное время хотят, чтобы наше образование было поставлено чем хуже, тем лучше?
Ответить
16 час.
А
Алексей
Ну сколько можно мусолить и жевать эту протухшую новость.
Ответить
15 час.
ВД
Вовладар Даров
Да выкиньте вы этого "учителя" как половую тряпку из России, такого мусора нам не надо!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии