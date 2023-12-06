Учитель элитной московской гимназии нарисовал на доске свастику и пожелал смерти русским

Надежда Белугина

Учитель - это пример детям, это их наставник, это знаток законов страны. В данном случае человек не достоин ни того, ни другого звания. Единственное оправдание администрации гимназии, если он болен. Бывают такие больные, но имеющие знания люди. Иногда происходит как бы щелчок в мозгу и человек начинает нести околесицу. Если он пил, он мог прийти к этому незаметно для себя и родных. Алкогольный синдром. Ахмедова, может быть, из тех руководителей, которые в данное время хотят, чтобы наше образование было поставлено чем хуже, тем лучше?