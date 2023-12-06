БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Учитель элитной московской гимназии нарисовал на доске свастику и пожелал смерти русским

Учитель элитной московской гимназии нарисовал на доске свастику и пожелал смерти русским

Многопрофильная (профили: естественнонаучный, гуманитарный, лингвистический, физико-математический, кадетский) гимназия №1619 им.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Учитель - это пример детям, это их наставник, это знаток законов страны. В данном случае человек не достоин ни того, ни другого звания. Единственное оправдание администрации гимназии, если он болен. Бывают такие больные, но имеющие знания люди. Иногда происходит как бы щелчок в мозгу и человек начинает нести околесицу. Если он пил, он мог прийти к этому незаметно для себя и родных. Алкогольный синдром. Ахмедова, может быть, из тех руководителей, которые в данное время хотят, чтобы наше образование было поставлено чем хуже, тем лучше?
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16 час.
А
Алексей
Ну сколько можно мусолить и жевать эту протухшую новость.
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15 час.
ВД
Вовладар Даров
Да выкиньте вы этого &quot;учителя&quot; как половую тряпку из России, такого мусора нам не надо!
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2 час.

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