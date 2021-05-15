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США разместят в Японии два беспилотника для наблюдения за китайскими кораблями

США разместят в Японии два беспилотника для наблюдения за китайскими кораблями

Беспилотники будут располагаться в течение пяти месяцев на авиабазе США на севере острова Хонсю. Минобороны Японии планирует задействовать дроны для наблюдения за происходящим на море на фоне растущей активности соседних государств, отмечает Kyodo.

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