Собянин рассказал, как новая навигация в метро изменила поездки по Москве

Новая навигация очень выручает пассажиров Развитие транспортной инфраструктуры Москвы, одного из основных ее элементов – метро, заключается не только в появлении новых станций, маршрутов, ТПУ и подобного, но и в появлении новой навигации.
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