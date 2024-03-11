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Позитив для оптимистов

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Громкий скандал недавно сотряс информационное пространство: Селин рассказал о провокации на съёмках. Как выяснилось, это уже не первый случай.

Громкий скандал недавно сотряс информационное пространство: Селин рассказал о провокации на съёмках. Как выяснилось, это уже не первый случай.

© MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS "НАДОЕЛО!": ЗНАМЕНИТЫЙ ДУКАЛИС СОРВАЛ СЪЁМКИ ПРО "УМИРАЮЩУЮ РОССИЮ".

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