Громкий скандал недавно сотряс информационное пространство: Селин рассказал о провокации на съёмках. Как выяснилось, это уже не первый случай.

© MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS "НАДОЕЛО!": ЗНАМЕНИТЫЙ ДУКАЛИС СОРВАЛ СЪЁМКИ ПРО "УМИРАЮЩУЮ РОССИЮ".
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