В Москве наградят самых творческих из врачей

8 декабря в Российском музее медицины (Москва, пер. Николоворобинский Б., д. 7) состоится торжественная церемония награждения победителей трех всероссийских творческих конкурсов среди медработников, которые проходили летом и осенью 2022 года.
8 декабря в Российском музее медицины (Москва, пер. Николоворобинский Б., д. 7) состоится торжественная церемония награждения победителей трех всероссийских творческих конкурсов среди медработников, которые проходили летом и осенью 2022 года.
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