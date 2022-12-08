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В Москве наградят самых творческих из врачей

В Москве наградят самых творческих из врачей

8 декабря в Российском музее медицины (Москва, пер. Николоворобинский Б., д. 7) состоится торжественная церемония награждения победителей трех всероссийских творческих конкурсов среди медработников, которые проходили летом и осенью 2022 года.

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