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Поставьте это рядом с ботинками после дождя: в прихожей будет меньше сырости и тяжелого запаха

Поставьте это рядом с ботинками после дождя: в прихожей будет меньше сырости и тяжелого запаха

Осенью прихожая особенно быстро наполняется сыростью и характерным запахом мокрой обуви и одежды. Справиться с этим можно не только покупными средствами.

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