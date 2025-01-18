Российский теневой флот: как он работает и почему с ним трудно бороться

Vlad

Все происходящее ярко говорит об отсутствии каких либо "правил" или законов. Каждый решает свои проблемы и делает это доступным ему способом. "Прав тот у кого больше прав"! Например: корабль якорем зацепил и порвал не важно что. Давайте запретим якоря! Но не всем, нам можно!! Вы не застрахованы у Ллойда. А почему я должен страховаться у него?