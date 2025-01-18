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Российский теневой флот: как он работает и почему с ним трудно бороться

Российский теневой флот: как он работает и почему с ним трудно бороться

В декабре Германия, Великобритания и 10 других европейских стран договорились о мерах по "нарушению работы и сдерживанию" теневого флота России.

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Комментарии
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Vlad
Все происходящее ярко говорит об отсутствии каких либо &quot;правил&quot; или законов. Каждый решает свои проблемы и делает это доступным ему способом. &quot;Прав тот у кого больше прав&quot;! Например: корабль якорем зацепил и порвал не важно что. Давайте запретим якоря! Но не всем, нам можно!! Вы не застрахованы у Ллойда. А почему я должен страховаться у него?
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