Аргументы и Факты

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Посольство РФ: новые санкции США нацелены на очернение «неугодных»

Посольство РФ: новые санкции США нацелены на очернение «неугодных»

Новые антироссийские санкции США, под которые попали физические и юридические лица, являются «рекламной кампанией, нацеленной на очернение «неугодных» путем навешивания ярлыков «нарушителей прав человека», заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

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