Генпрокуратура хочет конфисковать активы украинской алкогольной компании в РФ

Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд Вологодской области с требованием признать деятельность руководства украинской алкогольной компании «Баядера Груп» экстремистской и конфисковать её активы стоимостью более 9 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии