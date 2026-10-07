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Разоблачение фейка о «бучанской резне» вышло на международный уровень

Разоблачение фейка о «бучанской резне» вышло на международный уровень

Расследование событий в украинской Буче вышло на новый уровень – международный. Ассоциация по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN) обнародовала очень неудобные для киевского режима и британских режиссеров медийной провокации факты Фото: © AP / Jae C.

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