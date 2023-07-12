Театр абсурда

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Зверская расправа от мигранта над матерью одиночкой – когда такое прекратится?

Зверская расправа от мигранта над матерью одиночкой – когда такое прекратится?

ТОПОР ПРАВДЫ Нам нужен саботаж Необходим народный саботаж любых "точек" дающих заработок мигрантам из Азии: шаурмечные павильоны, фруктовые развалы, доставка еды и товаров, чайхоны, орехово-сухофруктные и мясные точки продажи, итд, итп.

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Комментарии
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Вера смелых
Уже который раз публикуют такие вот статейки : -Женщина в ....ске, ...ге, прописала в своей квартире 465, или 260, или 542 мигранта!!!&quot; Цифры разные, а  суть одна  - коррупция, причём в самых низах. Какая-то тётка и другая тетка-паспортистка... Так что  надо посмотреть вокруг себя, прежде всего.
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13 час.
Вера смелых
Да, я и не знала, что такое пещерное животное назовется ангелом...да ещё и дважды. Даже в проклятой Америке суд Линча вне закона... что, сидели по  статье &quot;убийство с особой жестокостью,  отсидели , но  обрадовались возможности ?...
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13 час.
Зоя Копань
И ещё  по теме перенаселенности наших классов в школах из за приема детей из Средней Азии, через 5 лет из школ будут выходить только дебилы, потому что учитель, преданный своей профессии, будет разжевывать этим отсталым в не знании русского языка, а  не новую программу!
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13 час.

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