Зверская расправа от мигранта над матерью одиночкой – когда такое прекратится?

Вера смелых Уже который раз публикуют такие вот статейки : -Женщина в ....ске, ...ге, прописала в своей квартире 465, или 260, или 542 мигранта!!!" Цифры разные, а суть одна - коррупция, причём в самых низах. Какая-то тётка и другая тетка-паспортистка... Так что надо посмотреть вокруг себя, прежде всего.

Вера смелых Да, я и не знала, что такое пещерное животное назовется ангелом...да ещё и дважды. Даже в проклятой Америке суд Линча вне закона... что, сидели по статье "убийство с особой жестокостью, отсидели , но обрадовались возможности ?...