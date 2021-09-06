Уссурийский "Локомотив" четвертый раз подряд проиграл в ЮФЛ

На стадионе "Локомотив" в Уссурийске прошла игра 14-тура ЮФЛ Дальнего Востока. Хозяева крупно уступили футболистам из Благовещенска, проиграв четвертый матч подряд, сообщает ИА UssurMedia.
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