Убранство Петербурга к Дню Победы обойдется бюджету в 12 млн

В этом году россияне будут отмечать 79-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Петербурге также готовятся к этому знаменательному событию и планируют потратить на праздничное оформление города 12,8 млн рублей.
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