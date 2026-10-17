— Поболеть за финалистов XX турнира «Кубок Кремля» по бильярду во Дворце «Москвич» — финальные поединки и награждение (с 09:55, вход свободный); — Заглянуть на экофестиваль на Южном речном вокзале — с 12:00, вход свободный; — Посетить спортивный фестиваль Moscow Fitness Fest 2026 во Дворце спорта МГСУ — с 10:00, вход свободный, нужна регистрация; — Сходить на выставку «Собранное мгновение» в Дом культуры «Темп» с 10:00, вход свободный, нужна регистрация; — Послушать концерт «Магия духовых» в Большом дворце усадьбы Царицыно в 16:00; — Побывать на мастер-классе «Осенний лес под микроскопом» в Биологическом музее Тимирязева с 14:00.