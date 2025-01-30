NYT сообщила о нехватке диспетчеров в аэропорту Вашингтона на момент катастрофы

Диспетчерская смена на момент столкновения самолета с вертолетом в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне была неполной: один специалист вел сразу несколько задач, в том числе координацию движения вертолетов и посадку самолетов.
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